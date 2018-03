FOG ne reste presque jamais plus de trois semaines sans pousser de rêches appels à réduire la dépense publique.

L’hebdomadaire Le Point, propriété du groupe Pinault, s’est d’assez longue date spécialisé dans la confection de couvertures dénonçant « les assistés » – chômeurs, chômeuses, fonctionnaires et autres retraité(e)s – qui « ruinent la France ». L’éditorialiste en chef (et ancien directeur) de cette fascinante publication – l’inénarrable Franz-Olivier Giesbert (FOG), qui a fait toute sa carrière dans des périodiques gavés d’aides publiques à la presse [1] –, quant à lui, ne reste presque jamais plus de trois…