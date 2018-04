Des CRS en réponse aux étudiants

Paradoxalement, les évacuations violentes des établissements renforcent la mobilisation contre la loi Vidal. Y compris des enseignants.

D ans toutes les universités où il y a des amphis paralysés […], ce sont des groupes qui ne sont pas des étudiants qui viennent, ce sont, pour reprendre Audiard, “ des professionnels du désordre”. » De cette phrase lapidaire, Emmanuel Macron a résumé dans son interview du 15 avril le mouvement étudiant en cours. Pourtant, dans les assemblées générales, à Paris comme en province, ce sont bien des étudiants qui mènent le débat et les actions, et font face aux CRS. Alors que la mobilisation des élèves et des…