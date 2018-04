Même en macronie la loi Collomb indigne

Le projet de loi « asile et immigration » fait hurler la gauche et les associations, et gêne jusqu’au sein de la majorité macroniste.

Cette loi sera-t-elle l’occasion d’un vrai débat au sein de la macronie, et de vérifier qu’il y reste un peu de conscience de gauche ? Depuis le lundi 16 avril, l’Assemblée nationale examine le projet de loi « asile et immigration ». Porté par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb – dont les propos aux relents lepénistes sur la « submersion migratoire » ont choqué –, le texte a vocation à permettre « une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif ». Voilà pour l’énoncé d’un projet fortement…