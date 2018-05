Claude Mangin clôt sa grève de la faim mais pas son combat

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Claude Mangin-Asfari a les traits tirés, elle réchauffe ses mains dans sa doudoune bleu alors qu’il fait bon dans la salle de conférence de la mairie d’Ivry-sur-Seine. Cela fait trente jours qu’elle est en grève de la faim pour pouvoir rendre visite à son mari sahraoui, emprisonné au Maroc. Son jeûne se termine ce jeudi 17 mai : « Confiante en la représentation nationale et en celle de notre gouvernement, […] je suspends ma grève de la faim. Je sais qu’avec moi vous resterez tous très vigilants pour que cette parole soit tenue », a déclaré l’enseignante de 62 ans à ses soutiens, qui ont applaudi en retour.

Elle fait ici référence à la parole du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a assuré mardi 15 mai faire tout son possible pour résoudre l’affaire. « J’aurais pu tenir encore mais cela aurait été dangereux », a-t-elle confiée à la fin de la conférence de presse. L’ancienne jeûneuse s’est aussi satisfaite de l’écho de sa mobilisation pour la cause du Sahara occidental et « son lot de souffrances accumulées sur quatre générations ». L’Ivryenne espère pouvoir revoir son mari, Ennaâma Asfari, cet été, après plus d’un an et demi de séparation.

