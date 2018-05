Danny Buckton Trio : Les trois font la paire

Sur Argentique, son deuxième album, le Danny Buckton Trio accueille des invités variés, qui agrémentent ses chroniques poétiques. À découvrir à L’Européen, à Paris, le 16 mai.

Dans la chanson, il s’appelle Denis. Pas dit que ce soit son vrai prénom. Comme Danny n’est pas le vrai prénom du chanteur du Danny Buckton Trio, qui a créé son nom de scène en plongeant le héros de Tortilla Flat dans la ville où le héros de J’irai cracher sur vos tombes monte une librairie… Toujours est-il que Denis et Danny étaient dans le même bateau à Vigneux-sur-Seine (Essonne), où ils traînaient leurs 20ans. « On ne pensait pas toucher le fond et on voulait sauter de haut/ Cette seconde de lévitation…