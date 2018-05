Hulot, écolo en terre inconnue

Faire-valoir vert du macronisme, le ministre de la Transition écologique et solidaire a vécu une année riche en renoncements.

La voix faussement assurée, Nicolas Hulot lit ses notes devant les caméras. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a visiblement la gorge serrée, et ce n’est pas à cause de sa cravate, puisqu’il n’en porte pas. La sentence est tombée juste après le Conseil des ministres du 7 novembre 2017 : l’objectif de baisser la part du nucléaire à 50 % dans le mix énergétique ne sera pas tenu pour 2025. Pour cette annonce fâcheuse, le n° 3 du gouvernement est entouré de ses deux secrétaires d’État, Brune…