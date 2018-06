Avec Les Enfants du 209, rue Saint-Maur, Ruth Zylberman revient sur l’histoire tragique d’un immeuble parisien.

Paris aujourd’hui, Paris dans l’entre-deux-guerres et sous l’Occupation. Durant plusieurs années, Ruth Zylberman a enquêté pour retrouver les anciens locataires du 209, rue Saint-Maur, dans le Xe arrondissement. Au moment du Front populaire et jusqu’aux lois de Vichy, et la rafle du Vel d’Hiv, trois cents habitants logeaient là. Près d’un tiers étaient des étrangers, juifs venus de Pologne ou de Roumanie. Des artisans, des ouvriers, des fonctionnaires. Redessinant le cadre de ce corps de bâtiments, avec…