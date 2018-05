Dans La Révolte, Julie-Marie Parmentier interprète une parfaite révoltée de Villiers de L’Isle-Adam.

On exhume et on réhabilite régulièrement la pièce de -Villiers de L’Isle-Adam La Révolte, sans qu’elle devienne véritablement un repère classique de notre théâtre. Jean-Marie Villégier, Alain Ollivier et Marc Paquien l’ont montée de façon musclée ; récemment, Salomé Broussky en donnait une version qui se passait dans notre XXIe siècle et tenait bien la route. Mais rien n’y fait. La Révolte reste une œuvre peu connue qui, en 1870, avait dix ans d’avance sur Une maison de poupée d’Ibsen. Car il s’agit de la…