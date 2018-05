Sauf vot’respect

Si Le Monde osait un jour faire semblant de découvrir qu’il vaut mieux être actionnaire que salarié·e, ça serait carrément du foutage de gueule.

Ce matin – lundi 14 mai 2018 –, Oxfam France, organisation non gouvernementale qui « lutte contre les injustices et la pauvreté », a publié avec le Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne (Basic) une étude qui confirme que les bénéfices des entreprises du CAC sont très – très, très – inégal(itair)ement répartis entre leurs actionnaires (qui en captent, en dividendes, 67,4 %) et leurs salarié·e·s (qui en grappillent 5,3 % – les 27,3 % restants étant réinvestis dans ces entreprises).…