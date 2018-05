Une épouvantable routine

C’est devenu, depuis un mois et demi, une espèce d’épouvantable routine, où l’horreur et l’obscénité vont crescendo : des Palestinien·ne·s manifestent pacifiquement contre le blocus de Gaza, et des snipers de l’armée israélienne leur tirent dessus – à balles réelles.

Le 30 mars dernier – horreur –, seize manifestant·e·s avaient ainsi trouvé la mort dans ce que la presse française avait appelé – obscénité – un « face-à-face meurtrier ».

Mais ce n’était qu’un début : ce 14 mai, pendant que le gendre de Donald Trump fêtait sur place (et avec des pasteurs antisémites) le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, ce sont « au moins cinquante-huit Palestiniens » qui « ont été tués » – et plus de 2 400 autres blessés – « par des tirs de soldats israéliens, selon le ministère de la Santé de Gaza (1) ».