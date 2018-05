Une monstrueuse affaire

Malgré les proclamations de lutte contre le terrorisme, nous savons aujourd’hui qu’un groupe industriel français de quelque importance a bel et bien participé au « financement détourné de Daech ».

Le 25 avril dernier, se tenait à Paris – conformément au souhait d’Emmanuel Macron, président de la République française, qui l’avait appelée de ses vœux – une « conférence de lutte contre le financement de Daech et d’Al-Qaïda et des groupes et individus affiliés à ces organisations ». Dans le cours de cette journée, Gérard Collomb, ministre français de l’Intérieur, a notamment rappelé que, « pour lutter efficacement contre le terrorisme, identifier et tarir ses sources de financement est essentiel ».…