Universités : le grand flou de la sélection

Le 22 mai, les lycéens recevront leurs premières affectations sur Parcoursup. Combien atterriront sur liste d’attente ?

C ’est ça ou la déscolarisation », ironise un lycéen sur Internet. Alors qu’ils devraient recevoir leurs premières affectations sur Parcoursup le 22 mai, des élèves de terminale, sur les forums et les réseaux sociaux, préfèrent en rire – avant d’avoir à en pleurer ? « Les futurs bacheliers sont plus inquiets que leurs prédécesseurs », constate la sociologue de l’éducation Sophie Orange. Alors que la loi orientation et réussite des étudiants (ORE) a été promulguée au printemps, son bras armé, Parcoursup,…