Beckett ou les belles lettres

L’édition commentée de la correspondance de l’écrivain est enfin achevée. Savoureux.

Beckett ne nous écrira plus. Avec le tome IV de ses Lettres, établi comme les précédents par George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn et Lois More Overbeck, s’achève sa correspondance. Les responsables n’ont pas retenu toutes les missives retrouvées, beaucoup d’autres messages peuvent surgir des tiroirs et des armoires, mais le monument est dressé : quatre volumes, soit 4 000 pages de lettres diverses, savamment commentées. Pas mal pour un auteur qui aimait le silence et l’économie des mots ! Mais…