Du nouveau à France Info

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Depuis que Bruce Toussaint avait annoncé son départ de France Info (et également de France 5) pour rejoindre la case tardive de « Grand angle », sur BFMTV, il fallait trouver une nouvelle voix à la station.

Cela se fait en interne, puisque le nouvel anchorman est l’homme le plus écouté de France, toutes radios confondues : Marc Fauvelle, déjà passé par France Info, à la tête des journaux de 6h30 et de 8 heures sur France Inter, qui peut se targuer, à ce moment, d’attirer 2,2 millions d’auditeurs chaque jour (derniers chiffres Médiamétrie sur la période de janvier/mars 2018), dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé.

Marc Fauvelle, qui présentait le journal depuis 2015, occupera donc la matinale de France Info à compter du 27 août prochain de 7 heures à 9 heures, et mènera l’interview politique aux côtés de Jean-Michel Aphatie. Sur la période de janvier à mars, la chaîne rassemblait autour de 546 000 auditeurs.

Dans le jeu de chaises musicales, il faudra à France Inter un remplaçant. Ce sera, comme d’habitude, un homme, à la voix grave. Sébastien Paour ?