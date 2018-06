Jérusalem : trois entreprises françaises construisent le « tramway de la colonisation »

Plus généralement, les huit organisations exigent le respect « de ses obligations internationales, non violation de normes impératives par Israël et celles de protéger, respecter et mettre en œuvre les droits de l’homme ». Elles demandent également la mise en œuvre « des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et de s’assurer que les sociétés sous sa juridiction ne nuisent pas à la pleine réalisation des droits fondamentaux en France et à l’étranger ». De plus, elle appelle à faire respecter la loi « concernant le devoir de vigilance des entreprises mères et donneuses d’ordre ». Enfin, le rapport requiert « le soutien aux Nations unies le processus pour l’élaboration d’un traité international sur les droits humains et les entreprises transnationales et autres ».