Les opposants au nucléaire convergent à Bar-le-Duc

Réflexion, action. Tel était le programme du week-end à Bar-le-Duc, où se réunissaient les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Venus de toute la France – et même de Belgique pour certains –, ils étaient plus de trois mille selon les organisateurs, un millier d’après la préfecture. Quatre mois après les expulsions brutales du bois Lejuc, et alors que les frondes de l'État (cheminots, étudiants, hôpital public, migrants) se multiplient, il s'agissait de montrer que leur détermination à « dire non à Cigéo » était intacte.

L'opposition se durcit

Le premier rendez-vous est donné samedi, à 10 heures, dans le hall des brasseries, transformé pour l’occasion en un petit village autogéré. Dans la matinée, deux points sont à l'ordre des débats : retracer l'historique de la lutte ; penser les combats qui se profilent à l’horizon, les formes et les méthodes à leur donner. Cette deuxième question capte manifestement toute l'attention, signe que les opposants sont dans la projection. Et pour cause : entre les avancées du dossier de Bure, les inquiétudes autour de l'EPR de Flamanville et les centrales qui vieillissent, la question du nucléaire prend de l'ampleur. Un débat sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) doit bientôt être organisé. Georges Mercadal, ancien vice-président de la Commission nationale du débat public (CNDP), décrit une « possibilité de faire avancer les choses, [car] il paraît évident que Cigéo y a sa place ».

Mais dans le hall, peu voient la chose de la même façon. « Nous avons le choix entre Bure et Bure », rétorque Jean-Marc Fleury, qui réfléchit au boycott d’un débat national jugé verrouillé par l’entêtement du gouvernement. Pour l’illustrer, le président de l’Association des élus de France opposés à l'enfouissement des déchets (EODRA) raconte la dernière visite dans la Meuse de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot : « Une voiture blindée s'approche, la préfète sort et me dit que Lecornu est à l’intérieur, qu'il accepte de discuter avec moi dix minutes. » Une proposition déclinée. « Nous sommes dans l'impasse, poursuit-il, et en général ces situations se terminent mal. » Il observe et assume une contestation de plus en plus dure. « La faute à qui ? » L’expulsion, en février, de la dizaine de personnes qui occupaient pacifiquement le bois Lejuc, est dans toutes les têtes.

« C'est impossible de discuter avec un État qui fait la loi avec la matraque », rajoute François, membre d’un comité de soutien à la lutte contre l'enfouissement des déchets. Cette discussion, trente-six organisations ont encore essayé de l’ouvrir vendredi dernier.