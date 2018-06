Russie : « Le sport comme vecteur patriotique »

Pour Lukas Aubin, spécialiste du sport en Russie, cette Coupe du monde est un enjeu à la fois diplomatique et intérieur pour Vladimir Poutine.

Lukas Aubin, chercheur en géopolitique à l’université de Nanterre, vit à Moscou. Il rédige actuellement une thèse intitulée : « Gouverner par le sport en Russie ? Étude d’une stratégie de soft-power (2000-2018). » Comment les autorités russes abordent-elles ce Mondial de foot 2018 ? Lukas Aubin : Pour l’instant, on observe un optimisme de façade. Selon Vladimir Poutine, la Coupe du monde 2018 sera la mieux organisée et la plus sécurisée de l’histoire. L’idée est bien entendu de présenter au monde une…