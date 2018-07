Le Point vient de consacrer sa couverture et un épais dossier à « la renaissance » de la Grèce.

L’obscénité peut des fois mettre un peu de temps à bien apparaître pour ce qu’elle est. Mais d’autres fois : non. D’autres fois, elle se donne immédiatement à voir dans toute sa hideur. L’hebdomadaire Le Point, où nichent quelques-uns des plus éminents représentants (1) de l’éditocratisme tartufier (2), vient ainsi de consacrer sa couverture et un épais dossier à « la renaissance » de la Grèce, dont chacun·e sait qu’après avoir été soumise par la troïka à l’odieux traitement que l’on sait elle est en…