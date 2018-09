Assemblée nationale : Le groupe LREM a sa tête des mauvais jours

En élisant Gilles Le Gendre à la présidence de leur groupe, les députés de La République en marche ont privilégié la continuité plutôt que le renouvellement que voulait incarner Roland Lescure, 51 ans, élu des Français de l’étranger (États-Unis, Canada) en défendant pour le groupe majoritaire des « règles communes plus souples, plus transparentes et plus ouvertes ». Député de Paris élu en juin 2017, Gilles Le Gendre, 60 ans, l’a emporté au second tour par 157 voix contre 107 (sur 311). Ce qui n’a rien d’un plébiscite. C’est un proche de Richard Ferrand, qui lui avait confié la vice-présidence du groupe en charge de la communication et de la coordination des porte-parole. Dans sa nouvelle fonction, cet ancien journaliste puis entrepreneur devra tenir tête aux chefs de file des autres partis. Mais aussi et surtout faire respecter la ligne fixée par Emmanuel Macron tout en assurant la cohésion d’un groupe pléthorique, peu expérimenté, traversé par des sensibilités sociales et écologiques diverses, et dont une partie ne cache plus son amertume.

Lundi, Frédérique Dumas, députée des Hauts-de-Seine, a bruyamment claqué la porte pour rejoindre l’UDI en dénonçant un exécutif « aux mains de technocrates hors-sol, voire cyniques », l’absence d’écoute et le caporalisme. « On a le sentiment d’être sur le Titanic », a-t-elle lâché. « Quitter le bateau quand ça tangue n’est pas un acte de bravoure », a commenté son collègue du Pas-de-Calais, Benoit Potterie, contredisant implicitement les éléments de langage officiels de la macronie.