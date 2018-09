Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

La vallée de la Roya, enclave montagneuse à cheval sur la France et l’Italie, est fortuitement devenue le lieu de passage de milliers de migrants, égarés, épuisés et pourchassés par les forces de l’ordre. En 2015, la France a fermé et repris le contrôle de ses frontières. Des centaines de migrants se sont retrouvés bloqués à Vintimille, en Italie. Depuis, la situation à la frontière franco-italienne stagne : les migrants, majeurs comme mineurs, subissent des allers-retours incessants, et les citoyens qui les aident sont régulièrement poursuivis en justice. Le délit de solidarité est monnaie courante dans les Alpes-Maritimes.

Après s’être engagé aux côtés de la Cimade, du DAL et de l’Auberge des migrants, Politis soutient Roya citoyenne, une association très active auprès des réfugiés à la frontière franco-italienne. Notre journal traite régulièrement de la question des réfugiés. Ses journalistes vont sur le terrain pour rendre compte d’une situation toujours plus alarmante, du travail des associations ou de l’engagement de centaines de citoyens. Aujourd’hui, Politis vous invite à participer. En vous abonnant, ou en abonnant un ami, vous permettrez au journal de reverser 5 euros à Roya citoyenne.

Créée en 2016, cette association se mobilise pour « défendre les intérêts et la dignité des citoyens, quels que soient leur âge, leur origine et leur nationalité ». Mais elle a besoin d’aide pour subvenir aux besoins immédiats des migrants (nourriture, hébergement, vêtements, téléphones portables, kits d’hygiène) et couvrir les frais de transport pour assurer les maraudes et conduire les migrants jusqu’à la Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (Pada) de Nice. En août 2017, environ 900 repas ont été servis chaque soir. Cette année, à la même époque, une centaine.

Votre don servira également à payer les frais d’avocats qui s’accumulent, que ce soit pour défendre les droits des étrangers ou ceux des bénévoles, car les poursuites judiciaires sont fréquentes : Cédric Herrou, Pierre-Alain Mannoni, Raphaël, sans oublier les « quatre papis et mamie » (entre 60 et 70 ans) Gibi, René, Dan et Françoise… Enfin, Roya citoyenne met un point d’honneur à sensibiliser la population locale pour mener encore et toujours ce combat politique crucial dans les Alpes-Maritimes.

En vous engageant dès maintenant auprès de Roya citoyenne, vous participerez à ce mouvement de solidarité et vous soutiendrez Politis dans la poursuite de son action de terrain, indispensable pour vous délivrer chaque semaine, en toute indépendance, un autre regard sur l’actualité.

