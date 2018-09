PS : Emmanuel Maurel dans les starting-blocks

Partira ? Partira pas ? Le chef de file de la gauche du PS, Emmanuel Maurel, entretient le suspense. Député européen sortant, il pourrait rejoindre la liste européenne de La France insoumise (LFI), plus conforme à ses convictions. Fin août, il participait à une table ronde sur le libre-échange à l’université d’été de LFI à Marseille, comme en 2017. Ce qui lui a été reproché au sein du PS. « Je réponds à toutes les invitations des partis de gauche », réplique-t-il, en rappelant que sa motion au congrès d’Aubervilliers (18,8 % des voix) défendait sans ambiguïté l’union de la gauche. Dimanche, à l’université d’été de « Nos causes communes », le club créé par son courant et le Mouvement républicain et citoyen (MRC), il a fait un pas de plus vers la sortie en accueillant Jean-Luc Mélenchon. Lequel, très applaudi par les 300 participants, leur a lancé : « Sachez que nous vous attendons, le cœur plein d’espérance et d’allégresse à l’idée des fraternités qui s’annoncent. »

Dans son discours, Maurel n’a pas fait mystère de sa proximité politique avec le chef de file de LFI. Comme lui, il invoque « notre patrie républicaine », juge « préférable d’écouter la colère du peuple plutôt que de trembler devant les marchés et les agences de notation » et rappelle qu’« en démocratie le peuple est le souverain et que son verdict s’impose à tous », tout en rejetant les qualificatifs ordinairement accolés à ces idées : « nationaliste », « populiste », « souverainiste ».