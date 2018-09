« Tendresse à quai », de Henri Courseaux : Jeux de cartes

Un homme et une femme sur un quai de gare. C’est parti pour la romance à deux sous ? Pas du tout ! Henri Courseaux, qu’on connaît comme acteur, chanteur et aussi comme auteur, a de la malice à revendre. La rencontre qu’il organise dans sa pièce Tendresse à quai sera tout à fait immobile. Chaque événement va se passer dans la tête des deux personnages, placés chacun dans un coin purement graphique. Un défilé de possibilités se débobine, sans qu’on sache quelle situation l’emportera. À une vérité unique, Courseaux préfère le vertige des vérités toujours mises en cause et remplacées par d’autres versions, sans cesse fuyantes et incertaines.