Accueil des migrants : le Manifeste des 150 devient le Manifeste des 30 000

Le Manifeste pour l’accueil des migrants lancé par Politis, Regards et Mediapart a recueilli plus de 30 000 signatures et le soutien de nouvelles personnalités.

Le Manifeste pour l’accueil des migrants, désormais rejoint et porté par L’Humanité, Alternatives économiques, Basta!, Le Bondy Blog, Courrier des Balkans, Là-bas si j’y suis, et signé par 150 personnalités, a dépassé les 30 000 signatures.

Depuis bientôt une semaine, la liste des soutiens s’allonge et nombreux sont ceux et celles qui ont souhaité s’associer au manifeste. Parmi eux, une grande diversité de personnalités politiques, intellectuels, artistes, syndicalistes ou issues de la société civile dont nous vous transmettons la liste ci-après.

Une cinquantaine de nouvelles personnalités ont rejoint le Manifeste : Isabelle Adjani, actrice – Paul Alliès, professeur émérite de science politique – Anne Alvaro, actrice – Yann Arthus–Bertrand, réalisateur – Louis Astre, syndicaliste – Michèle Audin, écrivaine, mathématicienne – Mathieu Bellahsen, psychiatre – Lucas Belvaux, cinéaste – Jean Benguigui, acteur – Didier Bezace, acteur, metteur en scène – Jacques Bonnaffé, acteur – Bérangère Bonvoisin, metteur en scène – Nicolas Bouchaud, acteur –Rachida Brakni, actrice – Robert Cantarella, metteur en scène–Éric Cantona, ancien footballeur, acteur – Noëlle Chatelet, écrivaine, universitaire – Claude Calamé, militant associatif – Hélène Cixous, écrivaine – Compagnie Jolie Môme, musiciens – René Cori, mathématicien – Laurence Côte, actrice – Béatrice Dalle, actrice – Jean–Pierre Darroussin, acteur – Françoise Degois, essayiste – André Deledicq, mathématicien – François Demerliac, réalisateur – Guillaume Duval, journaliste Alternatives économiques – Jean–Baptiste Eyraud, porte– parole du DAL – Anne Fagot–Largeault, philosophe, médecin – Pascale Ferran, cinéaste – Jérôme Ferrari, écrivain – Dan Franck, écrivain – Alain Françon, metteur en scène – Markus Frenzel, écrivain – Jacques–Rémy Girerd, réalisateur de films d’animation, écrivain – Pierre–William Glenn, réalisateur – José-Manuel Gonçalvès, directeur du Centquatre – Yann Gonzalez, cinéaste – Alain Gresh, journaliste – Anouk Grinberg, actrice, peintre – Caroline Gruson, mathématicienne – Laurent Gruson, mathématicien – Michael Harris, mathématicien – Nancy Huston, écrivaine –Alain Jaubert, écrivain, réalisateur – Leslie Kaplan, écrivaine –Naruna Kaplan de Macedo, cinéaste – Christian Laval, sociologue – Bernard Lavilliers, musicien – Jennifer Leblond, présidente de l’école Thot – Élisabeth Lebovici, critique d’art – Bertrand Leclair, écrivain – Michel Leclerc, cinéaste – Séverine Leidwanger, mathématicienne – Renée Le Mignot, coprésidente du Mrap – Didier Long, metteur en scène – Maïwenn, cinéaste – Ibrahim Maalouf, musicien – Alain Mabanckou, écrivain – Laurence de Magalhaes, directrice du théâtre Monfort – Pierre Mairat, coprésident du Mrap – Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT – François Marthouret, acteur – Jean–Louis Martinelli, metteur en scène – Catherine Mering, enseignante–chercheuse – Daniel Mermet, journaliste, fondateur de Là–bas si j’y suis – Jean–Pierre Mignard, avocat – Patrick Mille, acteur – Marie-José Mondzain, philosophe – Sarah Moon, photographe – François Morel, comédien, chanteur – Edgar Morin, essayiste – Jean–Luc Nancy, philosophe – Heitor O’Dwyer de Macedo, psychanaliste – Maurice Olender, historien, éditeur – Mariana Otero, cinéaste – Marc Paquien, metteur en scène – Frédéric Pierrot, acteur – Nicolas Philibert, cinéaste – Christian Prigent, écrivain – Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la nature et l’homme – Nathalie Quintane, écrivaine – Jean–François Quentin, coprésident du Mrap – Jean–Pierre Raoult, mathématicien CNCDH – Patrice Robin, écrivain – Robin Renucci, acteur – Aldo Romano, musicien – Dominique Rousseau, professeur de droit public – Christophe Ruggia, cinéaste, coprésident de la Société des réalisateurs de films – André Salem, statisticien – Évelyne Sire–Marin, magistrate – Béatrice Soulé, réalisatrice, productrice – Xavier Soule, architecte – Benjamin Stora, historien – Bernard Stora, cinéaste – Martine Tabeaud, géographe – Sylvie Testud, actrice – Valérie Trierweiler, journaliste – Aurélie Trouvé, porte–parole d’Attac – Dominique Valadié, actrice – Bénédicte Vidaillet, psychanalyste – Bruno Wolkowitch, acteur

Liste des associations, mouvements et médias signataires : Associations des communistes unitaires (ACU), Alternatives économiques, Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT), Auberge des migrants, BASTA!, Le Bondy Blog, Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants (BAAM), CCFD - Terre solidaire 93, Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), Centre international de culture populaire (CICP), Centre Primo Levi, CNR (Collectif pour une nation refuge), Coalition internationale des sans-papiers et migrants (CISPM), Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), Coordination 75 des sans-papiers, Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, CSP92, Courrier des Balkans, DIEL, DIEM 25 France, EMMAÜS, Fédération des associations de solidarité avec tous·te·s les immigré·e·s (Fasti), Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), Gisti, Initiatives pour un autre monde (IPAM), L’Humanité, Là-bas si j'y suis, La CIMADE, Le MRAP, Les Mots Sont Importants (LMSI), Ligue des droits de l’homme, Respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie, Roya citoyenne, Syndicat des avocats de France (SAF), THOT (Transmettre un Horizon à Tous), Tous migrants, Union juive française pour la paix (UJFP), Utopia 56.

Acteur Les élus et responsables politiques qui soutiennent le Manifeste : Sia Anagnostopolou, députée Syriza – Clémentine Autain, députée FI – Julien Bayou, conseiller régional EELV – Patrice Bessac, maire PCF de Montreuil – Olivier Besancenot, militant NPA – Esther Benbassa, sénatrice EELV – Ian Brossat, chef de file PCF aux européennes – Marie-George Buffet, députée PCF – Damien Carême, maire EELV de Grande-Synthe – André Chassaigne, député PCF, président groupe GDR – David Cormand, secrétaire national EELV - Sergio Coronado, ancien député, candidat FI aux européennes – Karima Delli, députée européenne EELV - Elsa Faucillon, députée PCF – Aurélie Filippetti, ancienne députée, auteure – Christophe Girard, adjoint à la Maire de Paris – Benoît Hamon, membre fondateur de Génération.s – Yannick Jadot, député européen EELV, tête de liste aux européennes – Pierre Laurent, sénateur et secrétaire national du PCF – Patrice Leclerc, maire PCF de Gennevilliers – Patrick Le Hyaric, député européen PCF-GUE, Marie-Noëlle Lienemmann, sénatrice PS – Laurence Lyonnais, candidate FI aux européennes – Noël Mamère, ancien député-maire EELV – Pierre Mansat, ancien adjoint au maire de Paris – Carine Petit, maire Génération.s du 14e arrondissement de Paris – Éric Piolle, maire de Grenoble – Philippe Poutou, porte-parole du NPA – Barbara Romagnan, ancienne députée, Génération.s – Raed Saleh, chef du groupe SPD à Berlin – Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux – Isabelle Thomas, députée européenne Génération.s – Yánis Varoufakis, co-fondateur DIEM25 – Marie-Christine Vergiat, députée européenne FDG-GUE – Marie-Pierre Vieu, députée européenne PCF-GUE – Gabriele Zimmer, députée Die Linke au Parlement européen.