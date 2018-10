Des associations appellent à se rassembler contre le fascisme au Brésil

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite fascisant, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle brésilienne, dimanche 7 octobre, avec 46 % de votes. Elle a aussi profité à Fernando Haddad (Parti des travailleurs, PT, gauche). Le second tour du 28 octobre s’annonce des plus tendus, la victoire de l'extrême s'annonçant probable. Face à cela, des associations appellent à se rassembler samedi prochain, le 20 octobre, à Paris. Nous reproduisons le texte de cet appel, et les noms des associations signataires :

« Les résultats du premier tour des élections générales au Brésil, dimanche 7 octobre 2018, nous ont plongés dans la stupeur. Le candidat fasciste Jair Bolsonaro (Parti social-libéral – PSL) a frôlé les 50 millions de voix, soit 46,03 % des électeurs, quasiment aux portes du pouvoir dès le premier tour. Son parti a obtenu, ce même dimanche, pas moins de 52 sièges de députés alors qu’il n’en détenait qu’un seul lors du dernier mandat. La menace de voir revenir une extrême-droite au pouvoir est réelle, 33 ans à peine après la fin de la dictature militaire dans le pays.

Les associations Autres Brésils, France Amérique Latine, Les Amis du Mouvement Sans Terre, Femmes Unies Contre Bolsonaro et la Ligue des droits de l'homme appellent à la mobilisation le samedi 20 octobre pour faire barrage au fascisme, au nécessaire sursaut international au-delà des scrutins et apportent leur soutien à la construction d'un front pour la démocratie, au candidat qui le représente, en ce second tour des présidentielles qui se jouera le dimanche 28 octobre 2018.

Jair Bolsonaro est l’homme de tous les dangers : il n’est pas seulement le candidat de l’extrême-droite, il est celui du racisme, de l’homophobie, du machisme, du mépris de classe. Ses propos haineux et violents ont déjà déchaîné une vague de violences sans précédent contre des populations LGBTQI, des populations noires et contre les électeurs et électrices de gauche : plus de 70 cas ont déjà été documentés au Brésil depuis le dépouillement des urnes le dimanche 7 octobre.

Lorsque les arguments rationnels semblent vains, il nous reste l’union. À ce représentant d’un fascisme assumé, opposons la force de nos valeurs, du vivre-ensemble, de l’environnement et des peuples autochtones, de la lutte des femmes, de la résistance des travailleur.e.s, des mouvements sociaux et des paysan.ne.s, ainsi que des personnes LGBTQI ; répliquons par notre combat contre le néo-libéralisme.

L’extrême droite n’est pas une fatalité au Brésil comme en Europe. Elle doit être combattue partout, tant dans la rue et dans les urnes que sur internet.

Nous invitons toutes les personnes qui croient en la démocratie à se rassembler samedi 20 octobre 2018 à 15 h place de la Rotonde à Stalingrad à Paris.

Ensemble, refusons le fascisme au Brésil, en France, en Europe et ailleurs ! »

Listes des signataires de l'appel :

Autres Brésils

France Amérique latine

Femmes unies contre Bolsonaro - Paris

Les Amis du Mouvement sans terre

Ligue des droits de l'Homme

Avec le soutien de :

Acceptess-T

Assemblée des citoyens argentins en France (ACAF)

Association pour la recherche sur le Brésil en Europe (ARBRE)

Association de soutien à la Livroteca

Attac

Centre d’Études et d'Initiatives de Solidarité Internationale (CEDETIM)

Centre de recherche et d'information pour le développement (CRID)

Collectif Alerte France Brésil

Collectif Guatemala

Comité de Solidarité à Lula et à la Démocratie

Comitê pela Anulação do Impeachement

Europe écologie les Verts (EELV)

Ensemble !

Fédération Syndicale Unitaire (FSU)

Femmes plurielles

Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)

Mouvement Génération-s

Mouvement Jeunes communistes de France (MJCF)

No Vox international

Nouveau parti anticapitaliste (NPA)

Parti communiste français (PCF)

Parti de gauche (PG)

Réseau d'information et de documentation pour la solidarité et le développement durable (Ritimo)

Solidaires