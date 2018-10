Le danger de l’unification des sciences sociales

Depuis quelques années, les économistes dits hétérodoxes se sont regroupés au sein de l’Association française d’économie politique (Afep) ou des Économistes atterrés pour faire reconnaître la nécessité d’un pluralisme épistémologique de l’économie. Si les changements restent encore infimes, leur critique du non-pluralisme a eu quelques effets. En témoigne récemment une tribune de Jean Tirole, prix Nobel d’économie, dans laquelle il annonce que l’homo œconomicus est dépassé grâce à l’apport de sciences sociales comme la sociologie ou la psychologie (1). Pourtant, il est aussi le plus ardent opposant à la création d’une discipline « économie et société », qui se définit comme ouverte aux sciences sociales.

Comment comprendre cette apparente contradiction ? C’est que le pluralisme de l’Afep ou des Atterrés n’est pas celui des économistes standards. L’hypothèse théorique centrale de la pensée économique orthodoxe est que l’homme est un être rationnel capable de choisir l’action qui lui rapporte le plus. Au début des années 2000, des travaux de psychologie ont démontré la fragilité de cette thèse. S’est développée alors une articulation de celle-ci et des apports de la psychologie comportementale et cognitive. Parallèlement, l’économie s’est de plus en plus intéressée à des domaines éloignés des questions purement économiques pour s’élargir à tous les choix humains (partage des tâches dans le couple, formation, santé, crime, mariage…).