« Le Jeu de l’amour et du hasard » : Amours débutants

Le Théâtre Dijon-­Bourgogne, centre dramatique national, est en tournée : à Paris d’abord, puis dans une vingtaine de villes de France. Il nous a habitués, depuis qu’il est dirigé par Benoît Lambert, à des spectacles mordants sur l’économie et la politique, écrits par François Bégaudeau, Jean-Charles Massera et d’autres. Il nous a aussi donné des classiques vigoureusement martelés, comme un Tartuffe de belle mémoire.

Aujourd’hui, c’est Le Jeu de l’amour et du hasard qui nous est proposé, selon une formule un peu différente. Lambert a choisi de jeunes comédiens issus de l’École régionale d’acteurs de Cannes-Marseille. Il les place dans ce qu’il appelle un « espace d’essai » et leur donne la chance et le risque de jouer les personnages de Marivaux.

Le décor d’Antoine Franchet se découpe joliment en deux avancées du proche au lointain : d’un côté, la nature à l’herbe très verte ; de l’autre, l’intérieur d’une demeure à l’encombrement étouffant, avec ses bocaux briqués et ses animaux naturalisés.