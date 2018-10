Le Figaro doit tout de même savoir que les « bien-pensant·e·s » ne pratiquent ni le meurtre ni la torture.

Ce dimanche, comme on sait, Jair Bolsonaro, nostalgique assumé de l’abominable dictature militaire qui a régné par la terreur sur le Brésil (1) entre 1964 et 1985, a remporté le premier tour de l’élection présidentielle de ce pays. Et ce lundi, pour saluer à sa manière toujours très particulière l’annonce de cette performance d’un candidat homophobe, misogyne et raciste, le bloc-noteur réactionnaire du Figaro a confectionné un billet de blog dont le propos est principalement d’encenser Steve Bannon –…