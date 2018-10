Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

La Nouvelle Académie, composée d’intellectuels suédois et née après l’annulation du prix Nobel de littérature 2018 pour cause de scandale sexuel, a décerné un prix Nobel alternatif de littérature à Maryse Condé, native de Guadeloupe, et auteure d’une trentaine d’ouvrages, dont Ségou, une saga à grand succès se déroulant dans l’actuel Mali, au XIXe siècle. « Dans ses œuvres, avec un langage précis, Maryse Condé décrit les ravages du colonialisme et le chaos du post-colonialisme », a souligné la Nouvelle Académie.