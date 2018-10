Oleg Sentsov arrête sa grève de la faim

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Vendredi 5 octobre, Oleg Sentsov a cessé sa grève de la faim. Le cinéaste ukrainien, qui se bat pour la libération de 70 de ses compatriotes, prisonniers politiques comme lui, a accompagné sa décision d’une lettre où il écrit : « 145 jours de combat, vingt kilos en moins, plus un corps déchiré, mais mon but n’a jamais été atteint. Je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu, et je m’excuse auprès de ceux pour lesquels j’ai échoué… » S’il avait continué à ne pas s’alimenter, Oleg Sentsov aurait été « gavé de force sur ordre de Vladimir Poutine », précise le communiqué publié par le collectif de soutien au cinéaste, qui a annoncé poursuivre ses actions et ses démarches. Si Oleg Sentsov est hors de danger concernant sa vie, sa détention se poursuit : depuis 2015, il purge une peine de 20 ans de prison dans le nord de la Sibérie.