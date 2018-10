« Perdu connaissance » : Un récit tragi-coma

Dans Perdu connaissance, la compagnie Théâtre déplié poursuit son écriture collective du doute et son questionnement des vérités admises.

E lle faisait ses courses au Casino et elle est tombée. » Formulée à la hâte par la comédienne Julie Lesgages, cette phrase sera la seule de Perdu connaissance à renseigner sur les causes du coma qui sert de point de départ au Théâtre déplié pour sa nouvelle création. Fondé en 2007 par Adrien Béal et codirigé par Fanny Descazeaux (assistante à la mise en scène de la pièce et chargée de production), le collectif se consacre à des questions plus essentielles. À la possibilité d’une résistance à l’ordre…