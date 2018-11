« At the Still Point of the Turning World » : Pantins de chair

Avec At the Still Point of the Turning World, le marionnettiste Renaud Herbin poursuit en compagnie de la danseuse Julie Nioche son passionnant déplacement de la figure de l’humain.

Pour Renaud Herbin, la marionnette est un art de la métamorphose. Une discipline ouverte à toutes les autres, dont les racines sont à chercher du côté de la mythologie. « À la lecture d’Ovide, je perçus combien les forces en présence s’entremêleraient. Quelque chose circulerait, de forme en forme, par-delà les catégories répertoriées », écrit-il dans le second numéro de la revue Corps-Objet-Image, publication du TJP-Centre dramatique national de Strasbourg-Grand Est, qu’il dirige depuis 2012. Un lieu où il cherche à faire se côtoyer la parole d’artistes et celle de chercheurs, et à créer les conditions de la rencontre entre différentes pratiques artistiques. Un projet politique, selon lui, car attentif « à ce qui fait “autrement”, dans l’interdépendance sensible, où les choses et les êtres se transforment mutuellement ».

Né de la rencontre du marionnettiste avec la danseuse et chorégraphe Julie Nioche, le spectacle A_t the Still Point of the Turning World_ est une délicate illustration de l'état de cette recherche. D'une réflexion toujours en alerte sur ce qui pourrait faire évoluer les formes, jusqu'à la définition d'un art qui ne cesse de prouver sa capacité à nourrir les écritures contemporaines.

Envoûtant quatuor où le frottement entre marionnettes, danse, musique et arts plastiques donne vie à une belle fable sans paroles, cette pièce est un voyage onirique où le présent se confond avec l’antique, où le vivant se mêle à l’inanimé. C’est aussi la suite de Milieu (2016), la précédente création de Renaud Herbin, dans laquelle un pantin conçu par Paulo Duarte – comme tous ceux qui peuplent l’univers du marionnettiste – se débattait à l’intérieur d’un cylindre-castelet inspiré du Dépeupleur de Samuel Beckett.