Les objectifs inavoués de la réforme des retraites

La dégradation du rapport actifs-inactifs et la baisse des gains de productivité placent de façon récurrente le régime de retraite par répartition sous tension. On comptait 4 actifs pour 1 inactif pendant les Trente Glorieuses. Il y en a 2 pour 1 aujourd’hui et il y en aura 1,6 pour 1 en 2050. La productivité du travail, qui croissait de 4 % par an, augmente désormais de 1,1 %. Dans ces conditions, l’équilibre du régime peut être assuré par trois types d’ajustement : la hausse des cotisations, la baisse des pensions et l’allongement de la durée de cotisation. Les annonces faites par Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, préparent une nouvelle réforme. Celles de 1993, 2003 et 2010 ont joué sur les deux derniers leviers, en présupposant que la hausse des cotisations pénaliserait l’emploi. Elles avaient suscité des mouvements sociaux, toujours risqués pour les artisans de la pensée unique. Pour ces derniers, la mise en place d’un régime par points est le moyen d’obtenir le même résultat (réduire les pensions et augmenter la durée du travail au long de la vie) sans avoir à en négocier périodiquement les paramètres, afin de minimiser les sources de conflit social. Il permet de faire endosser par les salariés le « choix » d’une baisse de leur pension ou, s’ils veulent en préserver le niveau, celui d’un allongement de leur durée de cotisation. La réforme supprime les régimes spéciaux, dont la vocation était de tenir compte de la pénibilité de certains métiers.