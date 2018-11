Maréchal, le (re)voilà

En 2010, déjà, il expliquait qu’il redoutait que les Français « de souche » ne soient « submergés » par les « nouveaux “barbares” » de « l’immigration arabo-africaine ». Et il jugeait que les « Français issus de l’immigration » étaient « plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs ou arabes ».

En 2014, il décrétait que « seules les sociétés homogènes comme le Japon ayant refusé de longue date l’immigration de masse et protégées par des barrières naturelles » échappaient à la « violence de la rue ». Puis d’ajouter : « Notre territoire, privé de la protection de ses anciennes frontières par les traités européens, renoue dans les villes, mais aussi dans les campagnes, avec les grandes razzias, pillages d’autrefois, les Normands, les Huns, les Arabes – les grandes invasions d’après la chute de Rome sont désormais remplacées par des bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d’Africains, qui dévalisent, violentent et dépouillent. » La même année, il assurait que la « stratégie adoptée par Pétain et Laval face aux demandes allemandes » avait permis de « sauver des juifs français ».