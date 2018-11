Avec mon pote Dupond, on a enfin trouvé le titre et le sous-titre de notre prochain livre.

Ça nous a pris un peu de temps, parce qu’avec notre éditeur on voulait quelque chose qui ne soit ni trop anxiogène ni trop racoleur – on ne mange pas de ce pain-là, on n’est pas chez Albin Michel.

Et finalement, ça va s’appeler : MASHALLAH ! Enquête sur l’ISLAMISATION de la France par des MUSULMANS qui veulent ISLAMISER la France. (On a fait un gros effort sur la typo.)

Comme vous l’aurez peut-être compris : ça parle de l’islamisation de la France par des musulmans qui veulent islamiser la France. (Vous noterez qu’on dit bien des musulmans, et pas les musulmans, alors de grâce, épargnez-nous les procès d’intention : nous savons très bien qu’il y en a sans doute aussi deux ou trois qui mangent du cochon et qui boivent de la Jenlain, et ceux-là ne nous posent absolument aucun problème.)

Ce bouquin est le fruit d’une longue investigation : nos étudiants du Centre de conditionnement des journalistes (CCJ) ont sillonné la banlieue parisienne pendant plusieurs jours, et ils ont recueilli plein d’anecdotes.