Une réforme qui zappe l’emploi

Annoncée depuis plus d’un an, la refonte de l’audiovisuel public voulue par le gouvernement se dessine sous les couleurs de l’austérité.

Dans la réforme de l’audiovisuel public (annoncée en 2017), quand Franck Riester a succédé à Françoise Nyssen au ministère de la Culture, on en était là : une coupe budgétaire, d’ici à 2022, de 160 millions d’euros pour France Télévisions (sur un budget total de 2,8 milliards d’euros, recettes commerciales comprises), de 20 millions pour Radio France, d’environ 2 millions pour Arte et de 8 millions répartis entre France Médias Monde et TV5 Monde ; la suppression des chaînes France 4 et France Ô, basculant…