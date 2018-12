La pièce sur l’oppression des Premières Nations du Canada, mise en scène par le Québécois Robert Lepage, a déclenché en juillet une vive polémique en raison de l’absence d’artistes autochtones. Sa programmation à Paris par Ariane Mnouchkine pourrait relancer le débat.

E_ncore une fois, l’aventure se passera sans nous, les Autochtones ? » Ainsi intitulée, la lettre ouverte qui paraît dans le grand quotidien québécois _Le Devoir, le 14 juillet dernier, témoigne de l’inquiétude et de l’agacement de ses signataires. Soit dix-huit autochtones et douze « alliés » allochtones, unis derrière un même texte. Ils réagissent à un article paru plus tôt dans le même journal, dans lequel Ariane Mnouchkine présentait Kanata – « village », en huron et en iroquois. Une pièce qui propose…