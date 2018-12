La force politique du rap

À rebours des clichés, la revue Mouvements consacre un numéro à un genre musical porteur de critique sociale et de subversion.

Y a-t-il vraiment un combat, une battle, du rap ? Ce style musical apparu autour des années 1980, toujours extrêmement populaire à travers la planète et auprès désormais de plusieurs générations, est-il aussi un medium de luttes politiques et sociales ? Si oui, lesquelles ? D’aucuns nieront que le rap soit aujourd’hui une musique engagée et dénonceront ses « trahisons sociales, ses dérives et sa récupération par le marché », le tout, comme il est fréquent de l’entendre, sur fond de « mise en scène d’un…