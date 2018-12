Stéphane Braunschweig aiguise l’insolence de Molière dans L’École des femmes.

Le vieux libidineux et la jeune innocente, le grand méchant loup et le petit chaperon rouge transposés dans le contexte du mariage bourgeois : telle a été, jusqu’à maintenant, notre vision de L’École des femmes. Mais on peut toujours s’amuser avec les classiques et, parfois, en donnant un ton moderne à une comédie du répertoire, ouvrir des portes qui étaient restées fermées. Stéphane Braunschweig rit beaucoup sous cape en décalant la pièce de Molière dans sa mise en scène à l’Odéon, mais, sérieux quand…