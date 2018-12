LFI fait le tri

Dans le jargon des classes préparatoires scientifiques, il existe, en deuxième année, des classes nommées « étoiles », composées seulement des meilleurs éléments. Cette dénomination fait référence au fait qu’en mathématiques un ensemble « * » ne contient pas le 0, soit l’élément nul. En évinçant certains des candidats pour les élections européennes, La France insoumise (LFI) s’est dotée d’une liste « étoile », privée ici des agitateurs et autres voix dissonantes. Si les personnalités placées en position éligible ne seront dévoilées que le 8 décembre à Bordeaux, à l’occasion de la convention nationale du mouvement, plusieurs manqueront à l’appel. Dernièrement, c’était Djordje Kuzmanovic, proche de Jean-Luc Mélenchon, en disgrâce depuis ses prises de position sur l’immigration – et qui a depuis quitté le mouvement – et François Cocq, enseignant et essayiste, défenseur d’une ligne de « rassemblement populaire ». Avant eux, le socialiste insoumis Liêm Hoang-Ngoc et l’écologiste Corinne Morel Darleux, jusqu’à très récemment membre de la direction du Parti de gauche. Si le comité électoral de LFI a invoqué diverses raisons pour n’avoir pas retenu ces candidatures – difficile, en effet, de faire une généralité sur ces cas précis –, le message est clair : dans la perspective des européennes de mai 2019, aucune tête ne doit dépasser. « Constituer une liste pour des élections européennes a toujours été compliqué », soupire Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis. L’ordination de ces listes relève, pour tous les partis, du casse-tête. En témoignent les difficultés rencontrées par le Parti socialiste ou le Parti communiste.

Autain et Faucillon lancent un « mouvement d’influence » Deux députées, l’une de La France insoumise, l’autre du PCF, ont lancé le 30 novembre ce qu’elles ont appelé, faute de mieux, un « mouvement d’influence ». Clémentine Autain (Seine-Saint-Denis) et Elsa Faucillon (Hauts-de-Seine) ont réuni dans une brasserie parisienne une quarantaine de personnalités, membres de LFI ou du PCF, mais favorables à un rapprochement entre les deux formations, dont plusieurs maires de la banlieue parisienne, des syndicalistes, des intellectuels pour débattre de cette initiative qui, dans un premier temps, devrait se limiter à la publication d’une newsletter, avant un « événement public » en mars. Les mots « démocratie » et « pluralisme » ont souvent été prononcés par les intervenants. Comme chacun sait, ce ne sont pas les mots préférés de Jean-Luc Mélenchon, que certains ne se sont pas privés de critiquer sévèrement. Le constat partagé par la plupart des participants étant que LFI ne pouvait pas prétendre à une position hégémonique, à l’exclusion de tout autre courant de la gauche de transformation sociale. L’idée est donc d’établir des passerelles, et « surtout pas un parti », comme l’a souligné Clémentine Autain. Pas non plus un brûlot anti-Mélenchon, même s’il n’est pas sûr que l’initiative ravira le député de Marseille. À la France insoumise pourtant, on comptait sur une issue plus heureuse. La création d’un comité électoral composé de 14 représentants des différents espaces de LFI (programme, lutte, équipe opérationnelle, politique) et 18 personnes tirées au sort parmi les membres apporterait, espérait-on, une légitimité à ces décisions. Las, l’opacité entourant ce groupe a eu raison de sa bonne volonté. Dans la perspective des européennes, il faut parler d’une même voix, plaide Manuel Bompard, tout à la fois directeur des campagnes de LFI, candidat pour ces mêmes élections et membre du comité électoral, pour justifier ces exclusions. « Les candidats ne peuvent perdre leur temps à répondre sur ce qu’a dit tel ou tel autre candidat, explique-t-il. Il faut que nous soyons tous sur la même ligne. »