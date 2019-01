« Mallé en son exil », de Denis Gheerbrant : Alters égaux

Il fait partie de cette communauté du petit matin, ces hommes et ces femmes qui se lèvent en pleine nuit pour aller faire le ménage dans les entreprises ou laver les trottoirs de nos cités. Il s’appelle Mallé Doucara, il est malien et est venu travailler en France il y a plus de vingt ans.

Le film précédent de Denis Gheerbrant, On a grèvé (2014), racontait la lutte de femmes de chambre d’un hôtel Campanile pour la revalorisation de leur travail. Mallé en son exil n’est pas un film social. Il y est bien sûr question de la façon dont Mallé vit en France, de ses très modestes revenus et des tâches qu’il accomplit – ceci passant essentiellement par l’image, où on le voit sortant et rentrant des poubelles, passant l’aspirateur, briquant une vitre… Mais Mallé en son exil est bien plus que cela. C’est l’appréhension d’un être dans toute son intégrité, toutes ses identités : ce qu’il est en France, ce qu’il est au Mali, où il a femme et enfants, sans vision réductrice. Partagé entre ces deux pays, Mallé fait penser au personnage d’Amin, le dernier film de Philippe Faucon. Mais ici on entre davantage dans l’être malien de Mallé. Le film est traversé de part en part par la présence de son pays. Qu’il s’agisse des amis de Mallé dans son foyer, de la musique qu’il écoute sur son téléphone portable, des images de la télévision dans sa chambre, qui viennent d’une chaîne de là-bas.