Prostitution : Question de consentement

Anaïs, du privé à l’intime

I magine le connard en boîte de nuit, quand il drague une nana un peu éméchée. I__l la ramène à la maison et l’oublie le lendemain… », énonce une femme vêtue d’un pull à capuche surmontée d’une paire d’oreilles de chat. Elle fait mine d’être scandalisée, un sourire en coin : « Et tout ça gratuitement ?! » Anaïs, 42 ans, élève le sarcasme au rang d’un art. Il y a sept ans, elle a abandonné son travail de cadre dans le privé pour devenir travailleuse du sexe. « J’ai fait deux burn-out. J’aimais mon boulot, mais la direction me mettait la pression, je ne pouvais plus continuer », raconte-t-elle sans une once de regret dans la voix. La femme aux lunettes rouges – qui se décrit comme « libertine » – décide de tester la prostitution. « Par pure curiosité », précise-t-elle.

L’ex-cadre décide alors de se mettre dans la peau d’un client et consulte les petites annonces. Elle observe et apprend, puis se lance. « J’avais cultivé tout un imaginaire sur les escort-girls. Des canons avec un savoir-faire sexuel de fou, des clients un peu tordus », décrit-elle théâtralement. Son vécu des premiers rendez-vous balaie ces représentations : « Les clients savent ce qu’ils désirent. Ils veulent parler, de la chaleur, une présence, un rapport sexuel. » La femme aux cheveux courts souffle et secoue la tête : « C’est d’une banalité déconcertante. »

Anaïs commence par se déplacer dans des hôtels ou chez ses clients. En « outcall », comme on dit dans le métier. La femme aux oreilles de chat n’aime pas trop la rue. « Je ne m’y sens pas à l’aise. Certaines préfèrent jauger le client au visuel, d’autres par message. Moi je ne fonctionne que par appel », commente-t-elle avant de continuer : « Il y a autant de manières de travailler que de travailleuses. Voilà pourquoi il n’y a pas de solution universelle, il faut nous écouter ! » Par « solution universelle », elle entend la pénalisation du client. Pendant la navette parlementaire et après son adoption, tout a changé. « Du jour au lendemain, mon téléphone a arrêté de sonner… pendant quinze jours », se souvient-elle.

Pour Anaïs, la médiatisation des débats a provoqué un premier choc psychologique. Malgré le retour de quelques habitués, son activité a chuté drastiquement : « J’ai dû perdre trois quarts de mes revenus. Et encore, j’ai de la chance d’avoir commencé avant. J’ai toujours une petite clientèle plus ou moins régulière. » Mais les conditions de travail se dégradent. « La plupart des bons clients ne viennent plus », regrette l’escort, qui constate froidement : « Restent ceux qui se moquent de la loi… et de nous. »