Adolescentes de choc

Autour de Greta Thunberg, ce sont des jeunes filles surtout qui mènent le combat pour le climat. Avec une détermination et une conscience politiques impressionnantes.

Un gars, en bout de ligne pour la conférence de presse, place de la République ce 22 février : Romaric Thurel, de Youth4Climate France. Et puis six filles, qui crèvent l’écran : Ysée Parmentier, de Little Citizens for Climate France, les Belges Anuna De Wever, Kyra Gantois et Adelaïde Charlier, l’Allemande Luisa Neubauer et bien sûr la Suédoise Greta Thunberg. La génération adolescente en grève pour le climat est très nettement féminine, un trait qui marque presque toutes les luttes sociales et écologistes…