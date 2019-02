Avec des ados déficients visuels, Caroline Capelle et Ombline Ley réalisent un film plein de vie.

À la fin de Dans la terrible jungle, une des adolescentes du film demande à refaire une prise. Puis on la voit émerger d’un champ de blé mûr, téléphone à la main, disant à son interlocutrice, sa mère, qu’elle ne veut plus être chanteuse mais coiffeuse. Cette séquence montre sans ambiguïté que ce documentaire a été élaboré avec ceux qui sont devant la caméra, mais aussi qu’il a été en partie mis en scène, voire qu’il comporte une dimension ­fictionnelle. Caroline Capelle et Ombline Ley ont tourné dans un…