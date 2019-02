« Le climat, c’est plus important que le bac ! »

Ils et elles sont ados, mais leur conscience des enjeux climatiques est complète. Et leur détermination à convaincre leurs camarades de classe et les adultes est radicale.

Eva, 15 ans, en seconde au lycée Racine, Paris VIIIe

« Ma famille a vécu au Kenya jusqu’en 2018, je me sentais un peu éloignée des préoccupations françaises quand on est rentrés. Mais j’ai toujours été intéressée par les débats, la défense des droits. Je me suis rattrapée depuis, j’ai participé à des manif’ contre Parcoursup et bien d’autres. Les copines et les copains, autour de moi, sont tous d’accord pour dire que “c’est de la merde”, la situation de la planète, mais ils ne font rien pour que ça change, c’est assez frustrant. Mais bon, moi j’y crois, on peut faire bouger les choses. Et quand je pense qu’on a failli aller au poste, lors de la manif’ précédente, pour avoir appliqué notre main verte de peinture sur le mur du ministère de l’Écologie, ça me met en colère : c’est ça qui est criminel pour eux ? »

Ondine, 13 ans, collégienne en quatrième à Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne)

« Il y a quelques années, je consommais sans réfléchir, j’achetais trop de fringues, je jetais beaucoup à la poubelle… Mais depuis, j’ai pris conscience de l’absurdité. On habite à la campagne, et j’ai réalisé qu’on voyait bien moins d’insectes et d’oiseaux qu’auparavant. Aujourd’hui, je m’habille avec des vêtements d’occasion, je vise le zéro déchet, je me déplace de plus en plus souvent en vélo. Mes parents sont végans, je le suis devenue aussi. Ce qui me motive, c’est le bien-être des animaux, les bénéfices pour le climat et pour la santé. Moi aussi je suis un peu isolée dans ma démarche. À l’école, on se moque de moi, “ l’écolo ”… Mais ça m’est égal. Depuis septembre, je vais à Paris dans les manifs pour le climat, souvent seule. Mes parents me laissent, ils disent qu’ils n’ont pas le temps et que je suis un peu leur représentante ! »