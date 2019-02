Quand la Macronie autorise les interdictions de manifester, il s’agit de « garantir le droit de manifester »…

Dans le règne politique (1), la pratique du mensonge peut mener au pire – quand par exemple un gouvernement en use de manière si continue que les mots s’en trouvent complètement vidés de leur signification et que l’idée même de la vérité s’en trouve finalement abolie (2). Pour plus de détails, relire 1984 : dans la cauchemardesque tyrannie policière imaginée par George Orwell, cette destruction du langage a été, comme on sait, si bien parachevée que « l’esclavage » y est « la liberté » ; et « la guerre »,…