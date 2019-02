Le retour de la question sociale

Le mouvement des gilets jaunes a replacé la question sociale au cœur du débat public. Cela met à mal la thèse selon laquelle la lutte des classes autour du partage des richesses produites par le travail n’est plus l’élément moteur du débat politique. Défendue par celles et ceux qui refusent d’établir une hiérarchie entre les luttes, cette thèse est notamment soutenue par Chantal Mouffe (1), qui met la crise de la social-démocratie sur le compte de son attachement présumé à un « essentialisme social », consistant à « ignorer les demandes hétérogènes qui ne dépendent pas des classes ».

Il nous semble que c’est au contraire pour avoir délaissé la question sociale, sans négliger, au demeurant, les questions sociétales, que la « gauche » a fini par perdre son âme. Les gouvernements de « gauche » ont été, depuis 1983, directement responsables de défaites majeures infligées au salariat, qu’ils combattirent parfois frontalement. Ainsi s’explique le « dégagisme » dont cette « gauche » ne finit pas d’être victime. Ainsi s’explique le découragement des salariés les plus organisés, massivement mobilisés (les défilés rassemblaient parfois dix fois plus de manifestants qu’actuellement) mais défaits lors des batailles contre les réformes des retraites, du code du travail et de la SNCF. Ils tardent aujourd’hui à emboîter le pas des gilets jaunes, cette France habituellement silencieuse, périurbaine et rurale, mais dont la prise de parole dans l’espace public est notoire. Elle indique que l’obscénité d’une répartition des richesses devenue excessivement favorable aux « premiers de cordée », par l’explosion des profits et la distribution de leur majeure partie sous forme de dividendes, ne peut plus être dissimulée. Voilà pourquoi le rétablissement de l’ISF et la hausse du Smic sont deux chevaux de bataille importants du mouvement, à côté de revendications malheureusement perméables aux poncifs de l’extrême droite.