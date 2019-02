Sous le masque laïc, la contre-révolution arabe

Pourquoi le lien qui relie la « France des droits de l’homme » à l’un des plus terribles bouchers de ces droits, l’Égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, traverse-t-il si imperturbablement le temps ? Pourquoi les pires dictateurs arabes conservent-ils le soutien à peu près sans faille de leurs interlocuteurs occidentaux ? J’y vois deux raisons principales.

Je nomme la première la « dictature du court terme électoraliste ». Le prince s’oblige à faire primer les intérêts à court terme de son électorat (le demi-point de croissance escompté) sur ses intérêts à plus long terme. C’est ainsi que la vente des armes aux bourreaux l’emporte sur la dénonciation des atteintes les plus grossières aux droits humains de leurs victimes, qui seront pourtant très vraisemblablement nos interlocuteurs de demain. Mais si cette « dictature du court terme électoraliste » impose si facilement ses exigences, c’est qu’elle s’appuie sur une altération autrement plus profonde de la relation à notre environnement « musulman ».

Pourquoi la criminalisation indistincte des cibles humaines d’Al-Sissi, les « terroristes Frères musulmans », selon la terminologie officiellement en vigueur en Égypte, mais également les individus et les pays – tel le Qatar – qui sont réputés refuser de les criminaliser, fait-elle l’objet d’un quasi-consensus de la classe politique et de l’opinion publique ? Pourquoi les cerveaux se débranchent-ils et les tripes prennent-elles le pas à la seule évocation de ces « islamistes » qui ont pourtant donné à la région ses premières majorités électorales libres ? Pourquoi – si dérangeante soit la proposition pour la vulgate du pseudo-laïcisme ambiant – refuse-t-on d’entrevoir que c’est ce courant central de l’« islam » dit « politique » qui est actuellement porteur des espoirs démocratiques de cette région de la planète ? Et que c’est donc bien la démocratie qui est para­doxalement aujourd’hui la « première victime » de cette lutte aveugle que nous menons aux côtés de « modernisateurs » arabes autoproclamés « contre l’islam politique (1) » ? La réponse n’est pas simple, mais il est essentiel de la connaître.

« Guantanamisation »

Il est fréquent d’attribuer à la culture musulmane cette redoutable spécificité que serait l’outil idéologique des groupes les plus radicaux pour « excommunier », et donc plus banalement délégitimer, leurs rivaux : le concept de takfir. Faire de son adversaire un kâfir (mécréant) a effectivement pour résultat de le priver des droits inhérents à son appartenance à un groupe perçu comme légitime, et donc à le déshumaniser. Cette pratique n’est pourtant ni nouvelle ni « musulmane ». « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté », répétaient tout au long des années 1990, après Saint-Just, les pourfendeurs algériens (ou français) du Front islamique du salut pour légitimer à la fois sa mise hors la loi et, souvent, l’élimination physique de ses membres ou même de ses électeurs. Et les militants d’Amnesty International avaient alors besoin de formations spécifiques pour admettre que les victimes « islamistes » de la torture devaient être défendues comme les autres. Plus fidèlement qu’avec le vocable « excommunication », démonétisé dans une société largement déchristianisée, on peut, avec à peine un zeste de provocation, rendre compte du versant occidental du takfir en qualifiant de « guantanamisation » le comportement inauguré par les États-Unis à l’égard de leurs agresseurs, réels ou réputés, du 11 Septembre. En France et en Occident d’abord, mais tout autant au Proche-Orient ensuite, c’est bien à une sorte de « guantanamisation » indiscriminée de leurs adversaires ou de leurs rivaux politiques que se livrent aujourd’hui les porte-voix de l’« anti-­islamisme primaire ». Et ils le font sans plus de légitimité que n’en avaient en leur temps les communicateurs de la junte algérienne lancés dans l’éradication physique de leurs rivaux consacrés par les urnes.