Au lieu de relancer l’investissement, la rente des hydrocarbures a servi à enrichir la caste au pouvoir.

La France a les yeux tournés vers l’Algérie à l’heure où Abdelaziz Bouteflika vient de faire déposer par ses représentants sa candidature pour un cinquième mandat, suscitant la révolte de la population algérienne – dont 45 % a moins de 25 ans. Le silence du gouvernement français ne laisse pas d’interroger. La classe politique est plus soucieuse de la stabilité des rives nord de la Méditerranée que des populations du Maghreb réduites au chômage et à la pauvreté. Et les intérêts économiques de la France sont…