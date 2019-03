Dans l’un de ses derniers textes, Léon Trotsky livre un décryptage du système capitaliste qui apparaît extrêmement contemporain.

La propagande et l’hégémonie néolibérales nous ont habitués, depuis près d’un demi-siècle, à appréhender Marx et le marxisme comme appartenant à un âge lointain et à une idéologie définitivement déconsidérée par l’histoire. Certes, le « socialisme réel », stalinien et/ou maoïste, et son cortège de déportations, répressions arbitraires et assassinats de masse en sont assurément la cause. Doit-on pour autant cesser de lire Marx (et Engels) ? Leur analyse du capitalisme est-elle si archaïque et…