Un mauvais pas

Ces marchand·e·s de haine (1) vissé·e·s dans les médias mainstream qui, depuis vingt ans, vomissent quotidiennement ou presque à longueur d’éditoriaux et de talk-shows (et en les vernissant éventuellement d’un enduit « républicain » ou « universaliste ») leurs aversions antimusulmanes – liste non exhaustive ; ces sycophantes dévergogné·e·s inaccessibles à la plus élémentaire décence qui, depuis toutes ces années, dressent régulièrement des listes d’« islamo-gauchistes » (toi, moi, nous, Edwy Plenel) et les présentent comme autant de « complices » ou d’« idiots utiles » du terrorisme jihadiste (mais qui, bien sûr, et pour cause, n’ont jamais – jamais – produit le moindre élément probant au soutien de leurs calomnies et de leurs diffamations), regarde-les, après la tuerie de Christchurch, Nouvelle-Zélande, où un terroriste d’extrême droite a froidement massacré des dizaines de musulman·e·s.

Regarde-les quand il apparaît, dans l’immonde « manifeste » que ce néonazi a rédigé avant de tuer, qu’il a aussi été biberonné aux mêmes discours dégueulasses, à base d’« islam sans gêne » ou de « grand remplacement », dont ils se sont faits depuis deux décennies, et plus ou moins ouvertement, les promoteurs infatigables (2).